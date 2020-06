Droga, tre arresti dei carabinieri: sequestrati due chili di marijuana e 20mila euro in contanti [FOTO e VIDEO]

Tre le persone arrestate e due chili di marijuana, 140 grammi di hashish, cocaina e 20mila euro in contanti sequestrati dai carabinieri del Comando Provinciale di Torino ieri, al termine di controlli antidroga in città e in provincia.

Nel quartiere di Barriera Milano, in particolare, due carabinieri di pattuglia hanno deciso di controllare un passeggero salito su un taxi. L’uomo si è subito agitato ed è apparso molto preoccupato. L’intuito investigativo è stato premiato dalla scoperta di due chili di marijuana nascosti in una borsa da viaggio. Sono così scattate le manette per un 25enne di Moncalieri, da tempo però residente a Torino.

Sempre a Barriera Milano, tra via Scarlatti e via Montanaro, nel corso di un servizio in uniforme e in borghese finalizzato al contrasto dello spaccio in zona, i carabinieri della stazione di Torino Borgo Dora hanno arrestato un gambiano 25enne, pregiudicato e senza fissa dimora, subito dopo averlo pedinato e sorpreso a vendere una dose di cocaina a un giovane di Balangero, segnalato alla locale prefettura.

A None, invece, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un 30enne di Frossasco, imprenditore agricolo e incensurato, che è stato fermato durante un controllo di viabilità a bordo di una moto 600. L’atteggiamento del motociclista ha indotto i carabinieri ad approfondire con le verifiche e a procedere all’ispezione della moto.

La perquisizione ha permesso di trovare un panetto pari a 93 grammi di hashish e 9mila euro in contanti. A seguito di una successiva perquisizione a casa, i carabinieri hanno trovato altri 40 grammi di hashish e ulteriori 11mila euro. In attesa di approfondimenti investigativi e in considerazione della mancanza di precedenti penali, il corriere di droga è stato posto agli arresti domiciliari.

