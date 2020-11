Droga venduta come caramelle per eludere i controlli: due arresti [FOTO e VIDEO]

Durante i servizi e controlli anti-Covid a Moncalieri, i carabinieri della Stazione di Trofarello hanno notato lo strano comportamento di alcune persone a bordo di due auto parcheggiate vicine: in un auto c’erano un uomo e una donna, nell’altra un giovane.

La donna stava cercando di consegnare qualcosa al conducente dell’altra auto ma alla vista dei carabinieri ha ritirato la mano. Tempestivo l’intervento dei militari che hanno recuperato la dose di cocaina ancora nel palmo della mano della donna. La perquisizione ha permesso di trovare in una borsetta 20 dosi di cocaina – che sembravano caramelle – pronte per lo spaccio. A casa della coppia, i carabinieri hanno trovato 350 gr di droga, tra cocaina (150 grammi) e hashish (200 grammi.), 400 euro e tutto il kit per il confezionamento dello stupefacente. 100 dosi erano già state preparate per essere vendute. I due spacciatori sono stati arrestati e la loro auto è stata sequestrata.