Droni, show, musei: è il lungo weekend dedicato al patrono

Uno sciame di droni, del tipo “Intel shooting star” (stella cadente), si leverà in volo sincronizzato lunedì prossimo sul cielo di Torino, a partire dalle 22,30, e offrirà ai torinesi uno spettacolo di luci ad alta tecnologia e a basso impatto ambientale. Allestito in piazza Vittorio e trasmesso in diretta su RaiNews 24, lo show sarà accompagnato da musica e da suggestivi schermi d’acqua su cui scorreranno le immagini e rappresenterà l’evento finale, nonché il più atteso, del lungo weekend che accompagna la Festa di San Giovanni. Festeggiamenti high tech, quelli organizzati dalla nostra amministrazione, per mostrare, sostiene la sindaca Chiara Appendino, «quanto oggi la nostra città si stia affermando come attrezzato laboratorio di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche all’avanguardia». E aspettando San Giovanni, la città si anima di varie iniziative dedicate al santo patrono della nostra città.

SFILATE

La sfilata inaugurale, con majorette e bande musicali, prenderà il via domani alle 16,30 da piazza Solferino e si snoderà lungo le vie del centro. È fissata invece per le 17,45 la sfilata della Fanfara dei bersaglieri che da piazza Castello attraverserà via Roma e raggiungerà piazza San Carlo dove alle 18 suonerà l’Associazione Nazionale Bersaglieri sezione A. Lamarmora Torino. Dalle 19,30 alle 22, poi, un corteo storico percorrerà le vie del centro in costumi d’epoca .

FARÒ

Preceduto da un’animazione folkloristica il farò, la grande catasta piramidale di legna sulla cui sommità viene posizionata la sagoma di un toro, si accenderà domani alle 22 in piazza Castello e in questo caso la tradizione si prende la rivincita sull’innovazione. A seguire fino a mezzanotte il coro gospel “The white gospel group”.

EVENTI DI LUNEDÌ

La giornata inizia con l’arrivo in Duomo alle 10 dell’arcivescovo Cesare Nosiglia, di Gianduja e Giacometta che, insieme alle autorità locali, presenzieranno alla messa solenne di San Giovanni. Ancora sfilate nel corso della giornata, alle 16 quella di auto storiche con Gianduia, Giacometta e le Giacomette da piazza Vittorio e sfilata di modo alla Casa Teatro Ragazzi. Il pomeriggio e la sera si svolgeranno tra fiaccolate sul Po, concerti e spettacoli in piazza Carignano e in piazza Castello (a partire dalle 17) fino al gran finale con lo spettacolo dei 300 droni in programma piazza Vittorio.

APERTURE MUSEI

Aperti straordinariamente lunedì, in qualche caso ad ingresso gratuito, i principali musei della città. Aperti i musei della Fondazione Torino Musei, Gam, Palazzo Madama, Mao. Apertura speciale, fino alle 21, Museo Egizio. I Musei Reali in occasione della Festa di San Giovanni, offrono al pubblico l’ingresso libero, saranno invece a pagamento le visite alle mostre “Leonardo da Vinci. Disegnare il futuro” e “Il mondo di Riccardo Gualino”. Regolarmente aperto dalle 9 alle 20 il Museo Nazionale del Cinema. Aperture straordinarie per il Museo Nazionale del Risorgimento e per la Reggia di Venaria.