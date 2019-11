I dubbi di San Salvario: «Poche informazioni, e noi dove andiamo?»

I commercianti sperano di riuscire a lavorare. E il Sacro Cuore sposta le messe in via Petitti

Al bar, al mercato, per la strada. A San Salvario non si parla d’altro: tutti gli argomenti sono monopolizzati da quel residuato bellico che è stato trovato nei giorni scorsi in via Nizza all’angolo con via Valperga Caluso. Una bomba sganciata durante la Seconda Guerra Mondiale e che domani impatterà sulle vite di quasi 60mila torinesi.

Cosa facciamo? Dove andiamo? Chi ci avvisa? Sono tanti i punti interrogativi che la gente si pone da ore in questo angolo di Torino a cavallo tra la Crocetta e corso Massimo D’Azeglio. Tra i bus deviati, la strada chiusa al traffico e tutte le voci circolate in pochi hanno capito qual è il vademecum giusto da seguire.

La paura corre anche tra quei commercianti che la domenica si alzano all’alba e che ora rischiano di perdere una giornata di lavoro. «Noi speriamo di riuscire a ricevere le merci – racconta Alessandro, edicolante di piazza Nizza -. Vorremmo provare a lavorare, ci auguriamo che i tempi non siano troppo lunghi».

