Dubbi sul futuro del viadotto: i lavori sono fermi da 5 mesi

Il futuro del viadotto di corso Sacco e Vanzetti resta un grosso rebus. Cancellati i rifiuti abbandonati sotto il cavalcavia, resta ora un unico problema: i lavori per la messa in sicurezza della struttura. Fermi da cinque mesi circa, da quando di fatto è stato deciso di non procedere con alcun abbattimento, perchè troppo costoso. Dopo le prove di carico effettuate dal Comune di Torino sul viadotto danneggiato dai ripetuti incendi ai rifiuti, e di fatto ancora a mezzo servizio, è partito il conto alla rovescia per l’inizio dei lavori. Il cui costo – stando alle ultime informazioni – si aggirerebbe intorno ai 400mila euro circa, necessari per la pulizia delle pile e il rifacimento del calcestruzzo.

Ma quella campata danneggiata dall’incendio dello scorso 23 dicembre del 2018 è ancora lì. In attesa delle operazioni, congelate a causa della temporanea mancanza di fondi. «Se non arrivano i soldi – spiega il presidente della Circoscrizione 4, Claudio Cerrato – i lavori non possono partire. Certo, da febbraio a oggi non si è fatto alcun passo in avanti. Noi ci auguriamo sempre di ricevere notizie a breve, con la speranza che i cantieri possano partire il prima possibile».

L’unica lieta novella arriva sul fronte degli accumuli delle masserizie. Da quando il Comune di Collegno ha provveduto a rimuovere le masserizie che si erano accumulate a due passi dal campo nomadi di strada della Berlia, il dramma degli incendi è finalmente sparito. Mentre sul caso del viadotto a pezzi si erano più volte espressi anche i comitati di zona. Dal comitato spontaneo “Parella Sud-Ovest” a “Torinoinmovimento”. Mentre resta da capire chi dei due Comuni (Torino, Collegno o entrambi) dovrà tirare fuori i soldi per dare il via alle danze.