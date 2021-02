Due alpinisti rimasti bloccati sulle Alpi Cuneesi, recuperati nella notte

Due alpinisti sono rimasti bloccati e quindi recuperati e messi in salvo nella notte nell’intaglio tra la Torre e la Rocca Castello, sulle Alpi Cuneesi della Valle Maira.

Uno dei due è precipitato per una decina di metri rimanendo ferito. Il difficile intervento di recupero da parte del Soccorso Alpino, con l’aiuto della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco, si è concluso solo all’alba: l’alpinista è stato recuperato attraverso un sistema di paranchi con corde da alpinismo ed è stato quindi affidato alle cure dei sanitari e trasferito in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi.