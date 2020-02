Due “Amici” torinesi in televisione. E per Martina si avvicina il serale

Sfida (quasi) tutta torinese e al cardiopalma quella che sta coinvolgendo i concorrenti di “Amici di Maria De Filippi” in vista della prima puntata del serale, in programma venerdì 28 febbraio su Canale 5. A contendersi gli ultimi posti per il talent più ambito della tv sono, infatti, i cantanti Martina Beltrami, di Rivoli, e Stefano Farinetti, di Torino, e il ballerino Matteo Cogliandro. Nonostante le numerose indiscrezioni sopraggiunte attraverso testate online e cartacee – prima tra tutte “TV Sorrisi e Canzoni” – che vedrebbero la vittoria della giovane 19enne, non è ancora noto al grande pubblico quale dei tre talenti emergenti avrà l’onore di indossare l’ambita maglia verde.

