Due anni fa la tragedia di piazza San Carlo. Torino ricorda Erika e Marisa

Torino non dimentica. A due anni dalla tragedia di piazza San Carlo, la Città ha ricordato Erika Pioletti 38 anni e Marisa Amato, 65, le due vittime della sciagurata serata del 3 giugno del 2017 quando, in seguito all’ondata di panico collettivo scatenata da una tentata rapina con lo spray urticante, durante la proiezione (su maxischermo) della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, più di 1.500 persone rimasero ferite nella calca e 2 donne persero la vita.

SCHIACCIATE DALLA FOLLA

Erica Pioletti, 38 anni di Domodossola si trovava in piazza con il fidanzato e fu letteralmente schiacciata dalla folla: spirò dodici giorni dopo, in un lettino d’ospedale, senza mai più riprendere conoscenza; Marisa Amato, che stava passeggiando con il marito, fu travolta dalla folla in fuga ed a sua volta finì ricoverata in ospedale dopo essere rimasta tetraplegica. La donna è lo scorso mese di febbraio, dopo un calvario lunghissimo.

ISTITUZIONI, FORZE DELL’ORDINE E CLUB IN PIAZZA

Alla cerimonia che le ha ricordate, erano presenti, oltre alla famiglia Amato, la sindaca Chiara Appendino, il prefetto di Torino Claudio Palomba, il presidente del consiglio regionale uscente Nino Boeti, il presidente del consiglio comunale Francesco Sicari, diversi consiglieri comunali (di maggioranza e di opposizione), rappresentanti delle forze dell’ordine e della Juventus, oltre a numerosi amici delle due donne.

FIORI E UNA TARGA PER LE VITTIME

Un minuto di silenzio e poi le note del Silenzio, hanno accompagnato la deposizione di una corona di fiori della Città, accanto ad una della Juventus. “Un simbolo – ha spiegato il club bianconero sul web – per non smettere mai di tenere vivo il ricordo di Erika e Marisa, e per stringersi alle loro famiglie in un abbraccio ancora più forte”. Alla cerimonia la società campione d’Italia ha portato il suo gonfalone.

LA FIGLIA DI MARISA: “MOMENTO TOCCANTE”

“E’ stato un momento toccante, ci fa piacere essere qui stamattina, anche perché il prefetto darà la deroga per apporre la targa in nome di mia mamma ed Erika, due persone che se lo meritavano” ha detto Viviana D’Ingeo (figlia di Marisa Amato), che insieme al fratello Danilo ha partecipato alla cerimonia, commuovendosi.

LA ONLUS “I SOGNI DI NONNA MARISA”

Viviana e Danilo hanno creato una onlus in ricordo della madre che si chiama “I sogni di nonna Marisa”. “La onlus andrà avanti perché è il simbolo della forza che mia mamma ha messo per sopravvivere”, ha concluso Viviana.