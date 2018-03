Due auto date alle fiamme in 24 ore, incubo piromane

MATHI Gli inquiramenti non escludono altre piste: regolamento di conti o intimidazione

Due auto bruciate nell’arco di ventiquattro ore. A Mathi ora è incubo piromane. Il primo episodio è avvenuto sabato sera, attorno alle 22, nella centrale via Martiri della Libertà, dove è stata data alle fiamme una Toyota Yaris.

Per fortuna, il tempestivo intervento dei vigili del fuoco del distaccamento mathiese, ha permesso di salvare la macchina, rimasta parzialmente danneggiata, ma ancora in condizioni di “camminare”. Vicino alla macchina, pompieri e carabinieri hanno trovato l’innesco, della diavolina.

Passano meno di 24 ore e un’altra auto viene distrutta dalle fiamme. Si tratta di una Alfa Romeo 147, parcheggiata in via Torino. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco di Mathi, che hanno spento il rogo senza però riuscire a salvare l’auto. Anche in questo caso, spetterà ai carabinieri di Mathi fare chiarezza.

Regolamento di conti? Atto intimidatorio? Un “semplice” piromane? Tutte ipotesi che sono al vaglio dei carabinieri della compagnia di Venaria e in particolar modo del luogotenente Mario Mura e degli uomini della stazione di Mathi, a cui ora sono affidate le indagini del caso. E intanto sale la paura nel piccolo Comune alle porte delle Valli di Lanzo. E il tema della sicurezza, inevitabilmente, sarà al centro della imminente campagna elettorale.