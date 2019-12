Due cancelli anti alluvione. Accesso vietato ai cittadini

Non c’è solo il nuovo collettore mediano anti alluvione di Smat a far parlare la città. Nelle scorse ore, tra il lungo Dora Firenze e Savona, nei pressi di via Aosta, sono partiti i lavori per la realizzazione di due cancelli che avranno il compito di evitare l’esondazione del fiume durante gli eventi di piena. I cantieri sono attivi sulla passerella del Carbone, nel punto più basso lungo la Dora. L’unico dove la città potrebbe avere problemi in caso di prolungate piogge. I cittadini, però, non si devono preoccupare più di tanto. L’accesso alla passerella sarà sempre consentito ai residenti tranne che nei giorni potenzialmente a rischio piena. «Di norma – spiegano gli addetti ai lavori – i cancelli saranno sempre aperti. E chiusi soltanto in caso di pericolo».

Una notizia ben accolta dai residenti del quartiere Aurora che negli anni passati avevano già assistito all’apertura di un altro cantiere: quello del muretto montato lungo le sponde. Oggi barbaramente vandalizzato a causa del via vai degli spacciatori e degli ubriachi. «In quel caso – ribadiscono i comitati di zona – era stato richiesto un intervento per questioni legate alla sicurezza. Per altro i problemi non si sono risolti nemmeno montando un muretto». Sul caso dei cancelli anti alluvione, tuttavia, chiederà chiarimenti anche il capogruppo di Fratelli d’Italia della Circoscrizione 7, Patrizia Alessi. «Presenterò un’interpellanza per sapere qualcosa di più sui cantieri – spiega Alessi – a cominciare dai costi sostenuti da Palazzo Civico. Da cittadino, e non da tecnico, mi sembra un lavoro quasi inutile in quanto la Dora non ha mai dato grossi problemi nemmeno in quel punto». Le operazioni a cavallo tra lungo Dora Firenze e lungo Dora Savona termineranno nel giro di pochi giorni.