Due cercatori di funghi feriti in montagna: salvati dal soccorso alpino

Caviglia fratturata per un 79enne dopo una caduta. Trauma cranico per un 73enne di Cuorgné elitrasportato all'ospedale di Ciriè

Nella giornata di ieri si sono registrati due incidenti in montagna che hanno coinvolto cercatori di funghi. Il primo in località Carella di Pratiglione: un anziano di 79 anni ha perso l’equilibrio sulle rocce fratturandosi la caviglia. A lanciare l’allarme è stato il fratello: il pensionato è stato poi tratto in salvo dagli uomini del soccorso alpino.

In località Fara di Alpette, invece, un cercatore di funghi di Cuorgné si è procurato un trauma cranico dopo essere caduto rovinosamente. L’uomo, un 73enne, è stato elitrasportato all’ospedale di Ciriè.