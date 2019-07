Due città in stallo

Esiste una città cui del Salone dell’Auto, dei retroscena, degli “scippi” milanesi e dei pretesti, importa davvero poco. È la città in cui i bambini si tuffano, letteralmente, nei cassonetti dei rifiuti alla ricerca di ciò che può essere “riciclato” dai loro sfruttatori. Più una “cooperativa della monnezza” che una organizzazione criminale. D’altra parte, quelli che rovistano nei bidoni, attrezzati di tutto punto, dai guanti alla lunga pinza per frugare tra i rifiuti, al trolley da spesa per portare via il raccolto o addirittura il carretto attaccato alla bicicletta, sono diventati uno spettacolo abituale nelle nostre strade. Non ci si fa neanche troppo caso. I bambini, però, sono un discorso diverso. Certe immagini giustamente colpiscono e indignano. E farebbero, in teoria, passare in secondo piano molte questioni su cui ci si scanna, anche politicamente. E verrebbe facile a molti far notare questa contrapposizione. D’altra parte era stata proprio Chiara Appendino, da candidata sindaco, a ricordare che a Torino ci sono sì le code davanti ai musei, ma anche le file per il pacco viveri della Caritas. Due immagini della stessa città. Due immagini scelte fra tante. Perché una città non è raffigurabile con una sola immagine, ma neppure due o quattro, così come non ha una sola anima. Chi vi si pone alla guida deve saperlo. C’è e ci sarà sempre la città che va alle prime del Regio o affolla le boutique di lusso così come vi sarà sempre quella che soffrirà di più e cercherà disperatamente di immaginare un futuro più roseo. Una certa qual retorica potrebbe affermare che non esiste l’una senza l’altra. Prenderne coscienza non significa lavarsene le mani. O abbandonarsi a un facile fatalismo che porta a una cosa sola: uno stallo, dopo il quale si può solo precipitare.