Due colpi in mezz’ora: acciuffato il rapinatore in bicicletta

Fermato in via Cigna dopo il primo raid in corso Principe Oddone a Torino

Due colpi messi a segno nel giro di mezz’ora. E’ accusato di questo il 35enne di nazionalità marocchina arrestato dagli agenti della Volante ad un tiro di schioppo da via Cigna a Torino, teatro della sua ultima (tentata) rapina. Il balordo, in sella ad una bici, aveva da poco agganciato la sua preda, una donna, provando a portarle via la borsa.

“SOFFIA” IL CELLULARE E FUGGE IN BICI

Pochi minuti prima, spalleggiato da un gruppo di connazionali, in corso Principe Oddone, a pochi passi dall’incrocio con via Biella, il balordo aveva soffiato il cellulare dalla tasca anteriore dei pantaloni di un giovane. La vittima, resasi conto del furto, aiutata da un parente, aveva composto il numero del suo cellulare rendendosi così conto che il telefonino era finito nelle mani del gruppetto di stranieri. “Ridatemelo”, aveva urlato il malcapitato, senza tuttavia ottenere alcunché. Il ciclista rapinatore si è infatti dileguato pedalando velocemente in direzione di via Cigna, dove ha poi abbordato la sua nuova vittima con l’obiettivo di razziarle la borsa.

LA DONNA URLA, I PASSANTI BLOCCANO IL MALVIVENTE

La donna, resasi conto di quanto stava per accaderle, ha iniziato ad urlare e ad invocare aiuto. Per fortuna, in suo aiuto, sono accorsi due passanti che hanno sventato la rapina afferrando il ciclista ed impedendogli la fuga. Nel frattempo, prontamente allertata, una pattuglia della Volante è riuscita ad arrivare sul posto e ad ammanettare l’extracomunitario, nonostante i tentativi di divincolarsi e di darsela a gambe da parte dell’uomo.

ADDOSSO AVEVA ANCORA IL CELLULARE RUBATO

Il 35enne, identificato e controllato, è risultato avere diversi precedenti di polizia alle spalle: addosso aveva ancora il telefono cellulare sottratto poco prima in corso Principe Oddone, oltre a 1.620 euro. L‘uomo è stato arrestato con l’accusa di di rapina aggravata e tentata rapina.