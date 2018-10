Due donne arrestate per furto ai danni di un supermercato

E' successo nella mattinata di ieri in un supermercato di via Pancieri

Due donne di 53 e 22 anni, entrambe con precedenti, sono state tratte in arresto per furto. Denunciato, invece, un minore di diciassette anni che era in loro compagnia, anch’egli con precedenti.

UN PRIMO ALLONTANAMENTO

E’ successo nella mattinata di ieri, un cliente di un supermercato di via Pancieri ha informato un addetto di aver visto una donna allontanarsi dall’esercizio senza pagare la merce che aveva con sé. L’addetto ha subito raggiunto in strada la donna, la quale ha abbandonato refurtiva e si è allontanata.

L’INTERVENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE

Poco dopo, però, la scena si ripete. La donna è tornata nel supermercato con una complice. L’addetto ha quindi allertato la polizia. Le due donne sono uscite dal supermercato senza pagare e, insieme al minore che le attendeva all’esterno, si sono allontanate ma, anche in questa circostanza, il gruppo è stato raggiunto dall’addetto che ha recuperato il cestello con la merce asportata. Nel frattempo sono giunti sul posto gli agenti della Squadra Volante che, poco distante, hanno fermato le due donne e il giovane. Una delle due aveva nascosto nei propri indumenti diversi prodotti prelevati nel supermercato.