Due furti in un’ora nei Murazzi: arrestato borseggiatore seriale

Un 53enne di origini tunisine è stato arrestato nei Murazzi, a Torino, dopo due furti ravvicinati nel giro di un’ora. Il malvivente aveva rubato due borsette a due passanti e aveva tentato la fuga verso via Po, ma è stato prontamente fermato da due poliziotti che hanno assistito alla scena.

IL FATTO

I due agenti della Polizia di Stato erano nei pressi del locale in piazza Vittorio Veneto, quando hanno notato la presenza di un uomo con atteggiamento sospetto. Questi si è seduto su una panchina, affianco ad una coppia di fidanzati. I due giovani erano distratti e avevano lasciato incustodita la borsetta: il tunisino ne ha approfittato, prendendola e scappando. I due militari, che non erano in servizio, hanno notato la scena e hanno rincorso il ladro, fermandolo poco più in là. L’uomo era irregolare su territorio nazionale ed è stato arrestato per furto con destrezza: aveva con sé, infatti, un’altra borsetta, rubata in precedenza sempre nella zona. Le due proprietarie degli oggetti rubati sono state rintracciate e ne sono rientrate in possesso.