Due giorni con il Giro d’Italia: tra entusiasmo e polemiche

Festa per il passaggio della corsa rosa ma anche disagi per gli automobilisti

Il Pinerolese si prepara all’arrivo della carovana rosa del Giro d’Italia con tanto asfalto fresco e qualche polemica pungente. Nei giorni scorsi nei vari Comuni toccati dalla competizione ciclistica, da Cavour a Pinerolo, passando per Bricherasio è piovuta una grossa quantità di asfalto. Sia i Comuni, sulle strade di loro competenza, sia la Città metropolitana, per le Provinciali, si sono messi all’opera per accogliere al meglio i corridori che transiteranno su queste strade giovedì 23 per la tappa Cuneo-Pinerolo, una riedizione della mitica gara del 1949, quando il Campionissimo Fausto Coppi fece una fuga leggendaria di 192 chilometri e staccò il rivale Gino Bartali di quasi 12 minuti.

La tappa è stata portata in città da patron Elvio Chiatellino, presidente della cooperativa sociale Quadrifoglio di Pinerolo, grande appassionato e conoscitore di ciclismo che ha già portato diverse volte il Giro a Pinerolo e una volta anche il Tour de France. Dopo tre anni i corridori riaffronteranno il mitico muro di via Principi d’Acaja che è diventata un’immagine emblematica dell’edizione del 2016.

L’arrivo della corsa rosa ha acceso l’entusiasmo degli appassionati e ha contribuito a colorare le vetrine dei Comuni attraversati dalla carovana. Un po’ ovunque iniziano a vedersi addobbi che ricordano la bicicletta e il colore del Giro. A Pinerolo, per esempio, è stato indetto anche un concorso.

In questo clima di euforia e grande attesa, però, non mancano le polemiche. Il gruppo di sinistra “Rosso Pinerolese” pur accogliendo con favore la tappa ha preso di mira l’organizzazione, che ha sponsorizzato «con centinaia di migliaia di euro»: «Ma quale vantaggio possono avere i soci di una cooperativa dallo sponsorizzare una attività così amata dal suo presidente-padrone, sapendo che una cooperativa partecipa sostanzialmente a gare d’appalto? – hanno scritto in un comunicato dai toni fortemente critici -. E siamo degli ingenui, se pensiamo che i lavoratori e le lavoratrici della Cooperativa, che hanno un contratto di lavoro che garantisce salari davvero da fame, non preferirebbero un aumento del loro stipendio alla sponsorizzazione di un evento sportivo?».

Il Giro non solo arriverà a Pinerolo giovedì, ma ripartirà venerdì verso Ceresole Reale. Quindi per due giorni ci saranno limitazioni al traffico per le strade chiuse e divieti di sosta sparsi nei vari paesi. Ogni Comune ha emesso delle circolari, sul proprio sito Internet, con le informazioni sulle modifiche alla viabilità. Le misure più pesanti sono state assunte ovviamente da Pinerolo, che dalle 16 di oggi alle 18 del 24 maggio vieta il transito e la sosta in piazza Vittorio Veneto. Mentre dalle 19 di oggi alle 18 del 24 maggio il divieto si estende alle piazze Cavour e Terzo Alpini e alla via Lequio (parcheggio e strada). Altre misure riguarderanno il 23 e il 24 maggio diverse altre vie e piazze. Per facilitare comunque gli spostamenti ai tifosi che vogliono venire a vedere la tappa, sono state allestite due navette gratuite da 30 posti, che domani, giovedì 23, dalle 10 alle 20, faranno la spola da viale Primo maggio al passaggio a livello di corso Torino, con fermata intermedia al centro commerciale “Le Due Valli”.