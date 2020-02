Due giorni di manifestazioni ed eventi: i metalmeccanici in piazza per il lavoro

Al via la 48 ore organizzata dai sindacati per tenere alta l'attenzione sulle crisi aziendali in tutto il Piemonte

Al via la due giorni di manifestazioni organizzate dalle principali sigle sindacali dei metalmeccanici – Fim, Fiom e Uilm – in piazza Castello, a Torino, per tenere alta l’attenzione sulle numerose crisi aziendali del settore in tutto il Piemonte.

La 48 ore ha preso ufficialmente inizio alle 10.30. In programma non solo manifestazioni di piazza, ma anche eventi conviviali e illustrativi (oggi pomeriggio, ad esempio, saranno distribuiti assaggi di pizza e vin brulé), oltre a un dibattito conclusivo – in calendario domani sera – con professori universitari ed esperti.

Alcuni manifestanti terranno vivo il presidio anche nella notte tra oggi e domani, con l’ausilio di un camper. Al centro delle rivendicazioni, una maggiore attenzione per le nuove tecnologie che sembrano lo strumento più utile ad attirare nuovi investimenti e a garantire la piena occupazione.