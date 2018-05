Due giovani torinesi si aggrappano su treni in corsa: i passeggeri danno l’allarme

Entrambi sono stati denunciati dalla polfer per interruzione di pubblico servizio e multati di 550 euro per aver fatto 'train surfing'

Potevano farsi male per davvero i due giovani torinesi fermati dopo aver fatto “train surfing”. Il gioco pericolosissimo è molto chiaro: basta aggrapparsi alla parte posteriore del treno in corsa per poi scendere una volta che il convoglio si ferma.

I due si erano incontrati alla stazione di Avigliana e sono saltati sul vagone di un treno partito da Susa e diretto a Torino Porta Nuova.

Appena il treno ha rallentato i folli sono scesi e a piedi hanno raggiunto la stazione di Rosta, prendendo un nuovo convoglio per Torino.

I passeggeri attoniti hanno così deciso di dare l’allarme, con le ferrovia che hanno sospeso i treni per alcuni minuti.

Una volta arrivati alla stazione di Porta Nuova, i giovani sono stati portati negli uffici della Polfer e denunciati per interruzione di pubblico servizio e multati di 550 euro per aver fatto ‘train surfing’.