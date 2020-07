Due incendi in poche ore: incubo fuoco nell’ex Firsat

Giornata di fuoco, quella di giovedì nella ex Firsat di strada Vignotto. Due i roghi in un solo giorno. Il primo in mattinata quando, si suppone per uno screzio tra due “ospiti” di passaggio all’interno dell’area, un cumulo di effetti personali è stato dato alle fiamme per dispetto. Un rogo di piccole dimensioni comunque notato da alcuni passanti che hanno allertato i vigili del fuoco, ma che si è esaurito nel giro di pochi minuti.

Il secondo incendio si è invece sviluppato intorno alle 21.30, in una zona differente del capannone. Questa volta però una colonna di intenso fumo nero visibile da diversi chilometri di distanza si è levata dal tetto della struttura, allertando i residenti e obbligando i vigili del fuoco a un secondo intervento nel giro di poche ore.

Secondo quanto ricostruito, le fiamme si sarebbero sviluppate da un mezzo abbandonato da tempo, già spolpato e privo di impianto elettrico per cui ha preso piede l’ipotesi del dolo anche se non è stato possibile, anche per i carabinieri intervenuti sul posto, ricostruire con precisione il motivo che ha scatenato le fiamme.

Potrebbe dunque essersi trattato di un semplice incidente causato, per esempio, da un fornelletto lasciato acceso durante la preparazione di un pasto. I danni però sono stati più ingenti rispetto al mattino, con i pompieri che hanno lavorato per circa un’ora per domare le fiamme.

Una storia che si ripete dunque, anche se con minor frequenza rispetto al passato. Chiusa da anni, la ex Firsat è stata teatro di svariati incendi e al suo interno si sono avvistate spesso presenze indesiderate. Un progetto di riconversione “green” dei capannoni abbandonati lungo le sponde dei fiumi lanciato poche settimane fa dal Comune, potrebbe però cambiare il destino dello stabilimento. Una delle ipotesi sarebbe infatti quella di acquisire l’area, attuare una bonifica e riconvertirla a verde pubblico.