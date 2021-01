Due mesi per la carta d’identità: chiuse Leoncavallo e Astengo

Si riducono i tempi d’attesa per il rinnovo dei documenti. In Barriera ipotesi totem

Passo avanti nei tempi d’attesa per ottenere la carta d’identità elettronica presso le anagrafi cittadine. Da sei mesi dello scorso anno si è, infatti, passati ad appena due. A dare un aggiornamento sul tema ci ha pensato l’assessore al Bilancio, Sergio Rolando, in risposta a un’interpellanza del capogruppo di Sicurezza e Legalità, Raffaele Petrarulo. «Oggi gli arretrati sono nell’ordine di due mesi per le carte d’identità – ha spiegato Rolando – mentre sono 3.700 le domande online per l’immigrazione pervenute da fine settembre e 4.620 i cambi indirizzo online dal 16 ottobre». Il numero delle richieste attraverso la posta elettronica è incrementato, merito anche di Torino Facile.

Il problema ad oggi, però, è la situazione delle anagrafi chiuse. Al momento le sedi sono tutte riaperte tranne, per motivi diversi, quelle di piazza Astengo e via Leoncavallo, nella circoscrizione 6.

