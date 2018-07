Due morti in Piemonte per dei malori in montagna: un 43enne ad Oulx e un 75enne a Formazza

Doppia tragedia in montagna in Piemonte. Due persone sono infatti morte in varie località della regione nella giornata di oggi per le conseguenze di un malore accusato durante un’escursione.

In borgata Vazon, nel territorio del comune di Oulx, in provincia di Torino, un uomo di 43 anni residente ad Almese è deceduto a causa di un malore nonostante il pronto intervento dell’eliambulanza del 118 e degli uomini del soccorso alpino.

Niente da fare anche per un 75enne che aveva perso conoscenza a Formazza, località sulle rive del lago Morasco nella provincia del Verbano Cusio Ossola. Anche in questo caso, vano il tentativo di salvataggio effettuato attraverso l’elicottero di soccorso.