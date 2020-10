Due morti e un disperso. Piemonte in ginocchio. «E’ peggio del 1994»

Un automobilista morto a Borgosesia, un vigile del fuoco – il caposquadra Rinaldo Challancin, 53 anni – ucciso dal crollo di un albero in Valle d’Aosta. E ancora un disperso, fiumi esondati, ponti ed edifici crollati. È uno scenario da catastrofe quello che si è parato di fronte ieri mattina agli occhi dei piemontesi, al risveglio da una notte in cui l’acqua si è portata via vite, strade, case.

Cuneese travolto

Una delle zone colpite più duramente è quella del cuneese, dove in 24 ore sono caduti più di 500 mm di pioggia provocando un disastro nella valli Vermenagna (verso la Francia) e Tanaro, al confine con la Liguria. Danni ingenti a Limone Piemonte, dove è esondato il torrente Vermenagna e in paese l’acqua ha raggiunto l’al – tezza di 1,5 metri, causando allagamenti e crolli. Anche il Tanaro ha rotto gli argini a Ceva e Nucetto, portandosi via il ponte romano (di epoca medioevale) di Bagnasco, simbolo del paese, che era stato restaurato dopo l’ultima alluvione, quella del 1994. Ormea è di fatto isolata e danni ingentissimi si registrano a Garessio e a Ceva. Innumerevoli le strade chiuse, impossibile raggiungere la Francia dal Tenda. Nel cuneese fino a sera si sono contati anche alcuni dei tanti dispersi – arrivati in giornata a toccare quota 22 – tra cui una comitiva di escursionisti tedeschi, ritrovati con altre 16 persone a Vievola, sul versante francese. Purtroppo resta invece disperso un margaro italiano, portato via dalle acque sotto gli occhi del fratello che è riuscito invece a mettersi in salvo nel tunnel del col di Tenda. E proprio dalla galleria, a piedi, in serata sono riuscite a tornare in Italia otto persone che erano rimaste bloccate sul versante francese.

