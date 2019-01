Due nuove piste per il curling: saranno pronte in primavera

Riaperto alla fine del mese di ottobre al termine di complessi e costosi lavori di manutenzione straordinaria, il palaghiaccio di corso Tazzoli attende ora l’inaugurazione delle due nuove piste di curling. Al momento non vi sono ancora tempistiche certe, ma il più dovrebbe ormai essere fatto. «Giovedì scorso abbiamo ricevuto la visita da parte della commissione di vigilanza – così in Sala Rossa l’assessore allo Sport, Roberto Finardi – e il parere è stato positivo. I lavori sono finiti e tra una decina di giorni ci siederemo attorno a un tavolo per meglio definire i tempi di apertura delle nuove piste». Forse già in primavera. Previste al primo piano dell’edificio, sul lato corto verso via d’Arborea, le nuove piste per il curling vanno a sostituire i locali un tempo adibiti alla sala stampa, per una superficie complessiva pari a circa 500 metri quadri.

Per la loro realizzazione si è dovuto procedere al rinforzo di strutture già esistenti quali solai, travi e pilastri in calcestruzzo tramite l’utilizzo di materiali compositi frp, a causa dell’incremento dei carichi permanenti. Le due piste di curling insistono su circa l’80% della superficie del solaio del primo piano e, una volta inaugurate, saranno dedicate sia agli allenamenti che alle manifestazioni sportive. «Colgo con piacere la notizia della fine dei lavori – così Domenico Carretta, consigliere comunale Pd – e mi auguro che l’apertura possa davvero avvenire a breve, soprattutto perché una pista di curling comporta l’incremento sia della disciplina sportiva in sé, sia del suo numero di praticanti, siano essi atleti normodotati o diversamente abili. Viceversa, la condizione attuale delle strutture, già completate ma non ancora utilizzabili, ha fatto sì che in tutto questo tempo gli atleti dovessero arrangiarsi raggiungendo altri impianti ubicati fuori Torino».