Due passeggeri residenti a Torino fuggono per evitare i controlli: aeroporto di Bologna chiuso due ore

Hanno mandato in tilt l’aeroporto Marconi di Bologna, due marocchini residenti a Torino arrivati nel capoluogo emiliano con un volo proveniente da Marrakech.

E’ successo questa mattina, all’alba: per eludere i controlli (e le manette), i due, finiti nei guai per questioni di droga, hanno raggiunto le reti di recinzione riuscendo a scavalcarle e a far perdere le proprie tracce.

L’aeroporto è rimasto per circa due ore (fino alle 7:30 circa), con inevitabili ritardi nella partenza dei voli. Le forze dell’ordine stanno dando la caccia ai fuggitivi.