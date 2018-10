Quando si dice la fortuna: il tir finisce fuori strada in montagna, ma per un puro miracolo non piomba nel vuoto. Il mezzo pesante, infatti, resta incredibilmente penzoloni su un burrone, consentendo all’autista di mettersi in salvo.

La circostanza è accolta con sollievo dai testimoni di questo bizzarro e singolare incidente, non trasformatosi in dramma per un vero e proprio colpo di fortuna: meglio così, quando si dice essere a due passi dal baratro.