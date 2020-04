Due rapine in pochi minuti, 27enne arrestato a Torino

Due settimane fa l'uomo era stato fermato per il furto di sei confezioni di talco in una farmacia

Secondo arresto in poco più di due settimane per un cittadino moldavo di 27 anni. L’uomo è passato dal furto di sei confezioni di talco in una farmacia alla rapina di un uomo in via Garibaldi, a Torino.

Sabato sera, infatti, il 27enne ha avvicinato un passante intimandogli di tirare fuori tutto il denaro che aveva in tasca. Al diniego dell’uomo, ha minacciato azioni violente nei suoi confronti. La vittima allora, dopo aver consegnato alcune monete, si è allontanata e ha segnalato quanto appena accaduto al 112.

Nel frattempo il 27enne, non pago della cifra rimediata, ha proseguito il suo “giro” svoltando in via Barbaroux e minacciando un altro uomo, dopo avergli chiesto dei soldi. Una donna in attesa dell’autobus, che ha assistito alla scena, ha allertato il 112.

Il pronto intervento di una Volante, giunta sul posto in breve tempo, ha consentito di bloccare il rapinatore, che si stava incamminando in direzione di un distributore automatico. L’uomo è stato arrestato per rapina.