Due scialpinisti e un escursionista feriti nel torinese, triplo intervento del Soccorso Alpino

Triplo intervento con l’eliambulanza del 118 per i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese nella giornata di oggi in provincia di Torino per soccorrere tre persone infortunate, due scialpinisti ed un escursionista.

SCIALPINISTA CADE PER 200 METRI, IN OSPEDALE IN CODICE GIALLO

Nel primo caso i soccorritori sono intervenuti presso il Canale Ungherini, che scende verso Beaulard dalla punta Charrà, comune di Oulx. Qui uno scialpinista 50enne è precipitato in fase di discesa, riportando un politrauma dopo una caduta di 150/200 metri. La chiamata è stata effettuata intorno alle 11.30: sul posto è intervenuta l’eliambulanza, l’equipe sanitaria e l’unità cinofila da valanga a supporto. L’uomo è stato recuperato e condotto in ospedale con un codice giallo.

ESCURSIONISTA SCIVOLA SUL GHIACCIO, FERITO AL CAPO

Pochi minuti dopo è arrivata una seconda chiamata, proveniente dalla strada innevata che conduce al rifugio Selleries, comune di Roure. Questa volta protagonista un escursionista, scivolato sul ghiaccio e con una ferita lacerocontusa al capo. Anche in questo caso è intervenuta l’eliambulanza 118 per recuperare e ospedalizzare il paziente.

SCIALPINISTA CADE SOTTO IL COLLE DELLA RHO, PROBABILE PNEUMOTORACE

Infine, intorno alle 14, la centrale operativa è stata nuovamente attivata per uno scialpinista caduto poco sotto il colle della Rho, comune di Bardonecchia. L’uomo era con una comitiva di cui faceva parte anche un medico che gli ha prestato i primi soccorsi ipotizzando un probabile pneumotorace. È nuovamente intervenuta l’eliambulanza 118 per recupero e ospedalizzazione.