Due tamponamenti in tangenziale: sette persone ferite e traffico in tilt

Il più grave è un centauro: soccorso e trasportato al Cto, per fortuna l'uomo non è in pericolo di vita

Due incidenti stradali, questa mattina, hanno provocato forti rallentamenti lungo entrambi i tratti di marcia della Tangenziale di Torino. E’ successo poco dopo le 11 all’altezza del territorio di Stupinigi. Nel primo caso, una Golf che viaggiava in direzione sud con a bordo cinque persone di nazionalità marocchina è stata tamponata da un’altra vettura con il solo conducente a bordo.

AUTOMOBILISTI FERITI, UNO FINISCE AL PRONTO SOCCORSO

Nello schianto tutti e sei gli automobilisti sono stati feriti, per fortuna in maniera non grave e il conducente conducente del veicolo che ha urtato la Golf è stato costretto a ricorrere alle cure mediche ospedaliere.

MOTO TAMPONA AUTO, CENTAURO IN OSPEDALE

Dopo pochi minuti, questa volta in direzione nord, il secondo incidente. Una moto, per cause ancora in corso di accertamento, ha tamponato un’auto. L’impatto, piuttosto violento, ha provocato la caduta del centauro che è stato soccorso dal 118 e trasportato al Cto di Torino: per fortuna l’uomo non è in pericolo di vita. Sul posto, per i rilievi di rito, sono giunti gli agenti della polizia stradale. A loro fare piena luce sull’accaduto.