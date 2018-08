Due torinesi nel terremoto. «Siamo vive per miracolo»

Non esiste pietà, all’inferno. «La gente, come posseduta, ha iniziato a fuggire per mare prendendo d’assalto le barche, senza dare alcuna precedenza a donne e bambini: uno spettacolo disumano». «Nel tentare di salire sull’imbarcazione prima che partisse, ho visto una turista spingere a terra un bambino che tentava di superarla». «Una volta arrivate sulla terraferma intorno a noi c’erano edifici completamente sgretolati, muri rasi al suolo, centinaia di feriti e poi diversi morti. Non saprei dire quanti, me erano tanti. É un miracolo se siamo ancora vive».

