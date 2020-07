Due uomini denunciati per minaccia aggravata alla stazione di None

I Carabinieri della Stazione di None hanno denunciato per minaccia aggravata due uomini di Airasca

I Carabinieri della Stazione di None hanno denunciato per minaccia aggravata due uomini di Airasca, di 49 anni e uno di 39 anni; in seguito a un diverbio intercorso circa un’ora prima tra l’uomo di 39 anni, che stava circolando a bordo di una bici in via G. Falcone, e un ragazzo di 19 anni, anch’egli di Airasca, che si era lamentato nei suoi confronti perché con la bici aveva rischiato di investirlo.

In seguito alla lamentela del 19enne l’uomo avrebbe iniziato una violenta discussione verbale e si sarebbe poi allontanato quando in soccorso del ragazzo sono giunti alcuni suoi amici. Circa un’ora dopo tale discussione, il 39enne sarebbe tornato sul posto, impugnando un coltello di grosse dimensioni e in compagnia del 49enne, e avrebbe iniziato a minacciare di morte il ragazzo che si era lamentato e i suoi amici. I due si sono allontanati solo dopo l’intervento dei genitori dei ragazzi, che hanno avvisato i Carabinieri.