Duello rusticano in strada: coltellate per una donna

Viene ferito da una coltellata al braccio dopo un violento diverbio e finisce anche in manette per resistenza ai carabinieri. Una situazione paradossale quella accaduta a Carmagnola, nella tarda serata di giovedì davanti ad un locale della centralissima piazza Sant’Agostino.

Due uomini di circa 30 e 60 anni hanno cominciato a litigare furiosamente per motivi ancora in fase di accertamento, probabilmente per un commento di troppo su una signora legata sentimentalmente ad uno dei due protagonisti di quello che poi si è trasformato in una sorta di duello rusticano. Infatti dalle parole si è presto passati ai fatti, mentre attorno ai due contendenti si era formato un capannello di circa una quarantina di persone.

Dalle ricostruzioni effettuate dai carabinieri (intervenuti poco dopo), ad un tratto il più anziano dei due ha impugnato un coltello e si è scagliato contro l’altro, ferendolo al braccio, fortunatamente in modo lieve. Nel frattempo sono arrivati i militari dell’Arma di Moncalieri, chiamati dai presenti, che hanno tentato di riportare la calma. Il 30enne ferito, però, voleva a tutti i costi farsi giustizia da solo e ha cominciato ad inveire contro i carabinieri, dimenandosi con forza.

Per calmarlo, gli uomini dell’Arma hanno dovuto usare lo spray al peperoncino e poi sono scattate le manette ed ora dovrà rispondere di resistenza. Il rivale è stato denunciato a piede libero per lesioni. Il coltello è stato recuperato a pochi metri dal luogo dell’aggressione e sequestrato.