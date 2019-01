Duplice incidente nella notte

Due incidenti stradali si sono verificati nella scorsa notte. Su entrambi i luoghi è stato necessario l’intervento del 118 e delle forze dell’ordine

CORSO MASSIMO D’AZEGLIO

Alle ore 00.20, circa, lungo corso Massimo d’Azeglio, all’incrocio con via Valperga Caluso, un incidente ha visto coinvolti una vettura tranviaria della linea 16 e una Volkswagen Passat. Due persone hanno riportato lesioni non gravi e sono state trasportate al Pronto Soccorso dell’Ospedale Molinette. Il violento urto ha provocato il deragliamento del tram. Sono state necessarie 4 ore, per la squadra di pronto intervento GTT, affinchè la vettura fosse riposizionata sui regoli tranviari e il corso riaperto alla circolazione. Grazie alla scarsità di traffico delle ore notturne, i disagi alla circolazione non sono stati particolarmente rilevanti.

CORSO MONCALIERI

Dalle ore 2.20 corso Moncalieri è rimasto chiuso alla circolazione nel tratto compreso tra corso Fiume e il ponte Isabella, a causa di un incidente verificatosi nei pressi del numero civico 145, tra un Audi Q3 e una Opel Corsa. In conseguenza dell’urto, i due veicoli, privi di controllo, hanno urtato altri sette veicoli in sosta. I conducenti dei due veicoli in circolazione dinamica e un passeggero hanno riportato lesioni lievi. I tre sono stati trasportati presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale cto. Alle ore 7 il corso è stato riaperto al transito.