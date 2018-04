Duri come un budino

Se dovessimo ascoltare i pentiti, e in questa folle tragedia di piazza San Carlo non mancano, quella notte è andato in scena un vero e proprio festival degli scippatori e dei rapinatori. Non una sola gang, dunque, potrebbe essere responsabile di aver scatenato il panico che è costato più di 1.500 feriti e la morte di una vittima incolpevole, ma un’accozzaglia di malviventi richiamati dalla folla immensa radunata sotto il maxi schermo.

Alle dieci misure cautelari dei boys di “Budino”, al secolo Sohaib Bouimadaghen, italiano di origini marocchine, 20 anni appena compiuti, dunque potrebbero aggiungersene altre. La presenza di mani adunche scese in piazza per alleggerire i tifosi sarebbe avvalorata da altri episodi al vaglio degli inquirenti.

Di sicuro i componenti della gang di Budino in piazza erano almeno cinque e addirittura 15 in azione nei grandi eventi torinesi e non solo, visto che l’inchiesta ci porta anche in Germania, Francia e Olanda. Colpisce questa malavita giovanile composta soprattutto da ragazzi nati qui da genitori stranieri che si sono spaccati la schiena nei cantieri e in fabbrica per dare loro un futuro.

Non solo teppisti, ma traditori delle loro stesse famiglie, ragazzi che hanno buttato alle ortiche la loro occasione, scegliendo la strada più facile, quella del crimine e soprattutto della violenza. Ora piangono dietro le sbarre e si accusano a vicenda. Duri che si sciolgono come un budino. Non si sa se per calcolo o per paura. Ma non facciamoci impietosire: devono pagare.

