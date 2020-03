Dybala, annuncio su Instagram: “Sono positivo al Covid-19”

“Ciao a tutti, volevo informarvi che abbiamo appena ricevuto i risultati del test Covid-19 e sia io che Oriana (Sabatini, ndr) siamo risultati positivi. Fortunatamente siamo in perfette condizioni. Grazie per i vostri messaggi. Un saluto a tutti”.

Così Paulo Dybala annuncia su Instagram la sua positività al coronavirus. Questa volta non è una bufala di cattivo gusto, come quella diffusasi qualche giorno fa in Sudamerica: stavolta a dare la notizia in prima persona è il diretto interessato.

Ovviamente il messaggio di Dybala ha subito fatto il giro del web. Sono tantissimi i commenti e gli incoraggiamenti alla ‘Joya’ da parte degli appassionati, non solo della Juventus ma di altre squadre.