Dybala infetto da 40 giorni? La fidanzata: “No, attendiamo gli ultimi test”

È Oriana Sabatini a fare chiarezza sulle condizioni di salute di Paulo Dybala. Ieri una tv spagnola aveva riferito che l’attaccante argentino della Juve era risultato positivo al quarto tampone.

Oggi, però, è arrivata la smentita da parte della compagna della Joya. In un’intervista all’emittente argentina Canal 9, Sabatini ha spiegato che Dybala “non è di nuovo positivo. Aspettiamo gli esiti degli ultimi test”. Aggiungendo che “come abbiamo raccontato della nostra positività, così comunicheremo la nostra negatività”.

La fidanzata dell’ex Palermo ha poi concluso il suo intervento dicendo che “a me il test è risultato negativo. Non siamo ancora sicuri al 100%, siamo in attesa come gli altri”.