Da Dybala a Ramsey. «La Juve che voglio»

Dopo il ko di Champions League Sarri aveva quasi alzato bandiera bianca: «non riesco a far passare il concetto di muovere la palla velocemente», aveva dichiarato il tecnico. Era il 27 febbraio. Sono passati una decina di giorni da quelle parole che avevano fatto tremare l’ambiente bianconero. Segnale di resa? Nient’affatto. Il “komandante” Sarri ha usato questo stop forzato tra Serie A e Coppa Italia per ricompattare il gruppo e riprendersi la Juventus, provando a plasmarla a propria immagine e somiglianza. Scelte spiazzanti, quasi impopolari, leggendo domenica sera la formazione schierata in campo da Sarri dal primo minuto. Fuori il metronomo del centrocampo bianconero, Miralem Pjanic, dentro Rodrigo Bentancur. Dentro Aaron Ramsey, ancora una volta schierato da interno di centrocampo, il ruolo che predilige da sempre, fuori Rabiot. In avanti le scelte più coraggiose con Higuain e Douglas Costa in campo dal primo minuto assieme a Cristiano Ronaldo.

