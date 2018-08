E adesso arrivano gli emulatori: colpita una gelateria a Avigliana

Gli stupidi che hanno lanciato uova «per goliardia» contro Daisy Osakue fanno proseliti in provincia

Lanciare uova può essere molto pericoloso. La ferita all’occhio di Daisy evidentemente però non è stata una lezione sufficiente, visto che c’è chi si “diverte” a emulare lo stupido gioco che ha portato la ragazza in ospedale e tre 19enni in una caserma dei carabinieri.

È successo giovedì sera ad Avigliana, appena quattro ore dopo la diffusione sui media della notizia del fermo dei tre giovani che avevano colpito e ferito l’atleta italiana. Questa volta, per fortuna, non ci sono stati feriti ma il rischio che il lancio delle uova possa diventare una stupida e pericolosa “moda dell’estate” è reale.

