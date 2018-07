E adesso aspettiamo…

E infine il sì è arrivato. Chiara Appendino ha ben ragione di lasciarsi andare a un sorriso lieve e rilassato, verso il termine del consiglio comunale, perché il risultato che ha portato a casa era tutt’altro che scontato. Certo, la maggioranza è risicata, con soli 22 voti favorevoli su un totale di 40 consiglieri. Ma vale anche la considerazione inversa: un solo voto contrario. Perché altri hanno preferito astenersi, per non dare l’impressione di votare contro la candidatura olimpica, quando invece la contrarietà era alle modalità del dossier. Altri ancora non erano nemmeno in aula. Morale della favola, si va avanti. Ben ricordando che una partita si vince anche solo per 1-0 e, per rimanere in argomento di sport invernali, si può agguantare la medaglia d’oro anche per un misero centesimo di secondo. Bisognerà vedere cosa ne penserà il Coni, dove pare che preferirebbero un sostegno unanime alla candidatura. Parliamoci chiaro: Torino potrebbe anche non ottenere i Giochi. Anzi, qualcuno sostiene che la linea pentastellata è un autentico schiaffo alle pretese del Coni (compreso il rifiuto di un “dream ticket” con altre località), «una delibera suicida» è stato detto. Ma votare contro avrebbe significato schiaffeggiare tutta quella parte di città, non solo la politica, che negli ultimi tempi ha chiesto a gran voce di lavorare per il ritorno di un sogno. In ogni caso, quel che è fatto è fatto e la palla è ora in mano al Coni. Da cui, tra il primo agosto e il 10 settembre, arriverà la decisione finale. Un po’ come aspettare gli esiti dell’esame di maturità.

[email protected]