La cliente di questo supermarket vi sorprenderà. Le telecamere la riprendono nell’istante in cui apre la porta di un frigorifero come se volesse prelevarne un prodotto per poi acquistarlo. La si vede afferrare una bibita, aprirla con delicatezza, berne un sorso (!) e infine…riposizionarla in frigo con vera faccia tosta. Così, come se nulla fosse!!