E’ ancora emergenza smog a Torino: scatta l’allerta arancione. Stop ai diesel fino a Euro 4

E’ di nuovo emergenza smog a Torino per la qualità dell’aria. E’ scattata l’allerta arancione. Da quattro giorni, infatti, le centraline dell’Arpa Piemonte hanno rilevato livelli di micropolveri oltre i limiti d’attenzione.

STOP AI DIESEL FINO A EURO 4

Per questo, da domani (martedì) e fino a giovedì, come previsto dall’accordo dei comuni della Città Metropolitana (che applica il protocollo di bacino padano), dalle ore 8 alle 19 non potranno circolare le vetture e gli automezzi per il trasporto merci con alimentazione diesel e omologazione fino a euro 4 (compreso).