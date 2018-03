E’ ancora guerra per i rifiuti: porta a porta, quanti disagi

L’avvio della raccolta differenziata nel quartiere San Salvario, partita con lo slogan “Via i cassoni dell’immondizia dalle strade”, sta continuando a generare disagi in serie. Tra corso Marconi, via Nizza e corso Bramante sono fioccate, negli ultimi giorni, le proteste dei residenti e dei commercianti, costretti a convivere con strade sporche a causa dell’abbandono dei sacchetti della spazzatura. Tutto l’opposto di quanto avviene nella vicina Nizza Millefonti che con tale tipologia di sistema differenziato convive da dieci anni. «Hanno tolto tutti i cassonetti dell’indifferenziato e la gente butta l’immondizia dove capita» attacca un residente.

Del caso si è interessata anche la circoscrizione Otto. «Il nuovo e importante servizio su un parte di San Salvario – afferma il vicepresidente, Massimiliano Miano – ha tagliato in due un quartiere ritenuto, rispetto ad altri, particolare, dalle mille sfaccettature e dalle molteplici risorse. Da quando i bidoncini del porta a porta hanno sostituito quelli classici su strada, il quartiere è invaso da rifiuti in ogni dove, creando disagio e malumori tra i residenti».

Un problema in parte legato all’assenza di bidoncini tra corso Marconi e corso Vittorio Emanuele. «Sono fiducioso – conclude Miano – in un celere intervento di Amiat e assessorato, magari attraverso l’introduzione di un servizio di raccolta aggiuntivo, almeno fino a quando il quartiere non entrerà nell’ottica della nuova raccolta rifiuti».

«Noi abbiamo fatto la consegna del materiale – spiegano da Amiat – e sappiamo che si stanno verificando alcuni problemi. Sicuramente non aiuta la conformità dei quartieri (le vie strette) ma siamo comunque davanti a delle criticità che avevamo messo in conto». I cittadini, in caso di problemi, sono invitati a contattare il numero verde.