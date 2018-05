È dramma serrande abbassate: «Colpa dei centri commerciali»

IL CASO I negozianti di via Principessa Clotidlde denunciano: «Siamo rimasti in pochi»

Una serranda abbassata dietro l’altra. È questa la situazione in via Principessa Clotilde, nel tratto che si affaccia sul mercato di piazza Barcellona. Un’area, dove il commercio dovrebbe godere di buona salute, e che invece sta morendo poco alla volta. Proprio come accade in molte altre zone di Torino. Anno dopo anno, infatti, sono sempre più numerosi i negozianti che hanno dovuto chiudere i battenti.

«Negli ultimi 5 anni sono scomparse almeno 10 attività» fa presente Maria Dalessandro che gestisce il bar Don Carlos in via Principessa Clotilde. Di fianco e di fronte alle sue vetrine, le saracinesche dei locali sono state tirate quasi tutte giù. «Al civico 39 – ricorda la barista – c’era un salumiere che ha chiuso due anni fa, se n’è andato anche il panettiere e solo l’anno scorso ha gettato la spugna il macellaio». E il motivo di questa sequenza interminabile di chiusure «va di pari passo con l’apertura di nuovi supermercati». Non ha dubbi Vincenza Taurino, 64 anni, che da trenta gestisce un banco di frutta e verdura in piazza Barcellona.

C’è l’In’s in via Principessa Clotilde, il Borello in via Capellina, il Carrefour in via San Donato, l’Ipercoop in via Livorno. «In totale sono otto e ci stanno portando via tutti i clienti» protestano Rosalinda Rosito e Davide Tarallo, i due rappresentanti del mercato che negli anni hanno visto un netto calo della clientela. «Ormai – spiegano – qui vengono solo più i vecchi a comprare». E di conseguenza è diminuito anche il numero dei banchi. «Dieci anni fa – attacca Giuseppe, il fruttivendolo – eravamo in 160 e adesso saremo al massimo una quarantina».

«E questo è un mercato tranquillo, di fiducia, dove la gente dovrebbe venire perché sa che non c’è scippo, né spaccio» aggiunge Salvatore, il pescivendolo. Sembra difficile trovare una soluzione per vincere questa crisi che non sembra avere fine. I mercatali però ci tengono a ribadire una proposta discussa appena un mese fa in Comune: «Vogliamo che i vigili ci permettano di aprire mezz’ora prima al mattino, alle 8 invece che alle 8.30. In questo modo – aggiungono – potremmo guadagnare qualcosa in più almeno per pagare l’occupazione suolo pubblico che è aumentata a dismisura».