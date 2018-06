E’ finito l’amore tra Del Piero e Sonia

Sono infatti almeno un paio d’anni che non postano più foto insieme, anche se come coppia prima e come famiglia poi sono sempre stati molto riservato.

Ma soprattutto negli ultimi tempi pare non vivano più sotto lo stesso tetto e anche quando fanno rientro in Italia lei si ferma con i figli a Torino, dove vive la sua famiglia, mentre lui invece preferisce stare a Milano e non solo per gli impegni di lavoro come opinionista a Sky Sport.

La crisi comunque, sempre secondo “Chi” sarebbe già in atto da tempo e questa è la sua ultima naturale evoluzione. Eppure a tutti è sempre apparsa come una storia inossidabile si erano incontrati per la prima volta in un negozio del centro di Torino dove Sonia lavorava come commessa, si sono sposati in gran segreto nel 2005 sulle colline torinesi e sono anche arrivati tre bellissimi figli che spesso hanno accompagnato il celebre papà nelle sue partite casalinghe, festeggiando con lui gol e record di presenze.

Ricordi che appartengono al passato perché come sembra adesso per entrambi comincia una nuova fase della vita, non più a due.