E il ferramenta fa il farmacista

Ieri ho scoperto che la mascherina che usavo per andare a fare la spesa aveva assunto un colore verde scuro. Poverina, voleva dirmi che non ce la faceva più. Che era ora di cambiarla. Già, ma come? Con un velo di fastidio ho pensato che avrebbe dovuto pensarci Conte, magari in una di quelle comparsate di tarda sera, infilate lì, proprio prima della digestione. E invece no. Magari fa arrivare gli aiutini a chi proprio non ce la fa più a mettere insieme il pranzo con la cena, delegando la patata bollente ai Comuni, ma di quelle striscioline di tessuto antivirus non ne fa accenno. E tu ti devi arrangiare, ed è dura. A meno che non te le trovi un amico, o un amico dell’amico. O magari il farmacista. Come è capitato ad un collega, tal Francesco, che se ne è vista offrire una a 9 euro e 90, scontrino compreso. Non proprio un prezzo popolare. Ma allora tutti i racconti sulle aziende che si sono riconvertite alla sartoria sanitaria, sono balle? Immagino di no. Ma le mascherine mancano, nonostante immagino fosse un dovere dello Stato, del governo, della Regione o di chissà quale potentato distribuirle a tutti. Perché, siamo sinceri, sono in tanti, troppi a non averle. Saturo di cattivi pensieri mi sono messo in caccia. Prima la farmacia, poi un amico dentista (promessa, due mascherine da odontotecnico) e infine la salvezza. Sapete dove? In una piccola ferramenta. Il cui titolare, saggiamente, si è attivato con una zia che ha una piccola sartoria… E così ecco qua le mascherine “puro cotone, lavabili 5 volte”. L’ingegno paga. E risolve. Certo lui non ha alle spalle i burocrati, i “pelacordin” come direbbe il mio amico Manlio. Dovrebbe assumerlo la Miroglio che aspetta da due settimane il placet di chissà chi per scaricare camion di mascherine. Che abbia ragione il presidente Cirio quando chiede “straordinari poteri”? Forse sì, caro Conte. Così ci eviteremmo la vergogna di aggeggi da saldatore ai medici che rischiano la vita.

