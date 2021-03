Non occorre fatica per trasportare questo bagaglio a mano: provare per credere

È il sogno di ogni viaggiatore, una valigia capace di muoversi da sola e senza fatica per il suo proprietario. Guardate questa ragazza come riesce a spostarsi liberamente per l’aeroporto in attesa di partire: la sua valigia la segue ovunque, affezionata e fedele, quasi fosse un cagnolino. Una valigia davvero speciale!