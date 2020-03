E’ “made in Oriente” la macchinetta più strana del mondo: distribuisce…chicchi riso

Una macchina del genere, dalle nostre parti, dove siamo abituati a distributori automatici di bevande, merendine e caffè, non si è mai vista. Dove sta l’arcano? Semplice. Da questo speciale modello di “macchinetta” che pare sia stato brevettato in Oriente, fuoriescono…chicchi di riso. Si, avete letto bene: cereali. Con tanto di “ciotola” (è incorporata!!). Non ci credete? Allora cliccate e vedete…