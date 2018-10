È morta “Anna del Balon”, l’anziana ballerina torinese divenuta star del web [VIDEO]

“Annina dai passi di danza e dal sorriso buono. Annina figlia sorella del Balon. Torino è più triste, oggi”. Con questo post su Facebook l’ex assessora comunale Ilda Curti annuncia la morte di “Anna del Balon”, l’anziana conosciuta da tutti a Torino come “Anna la pazza” per i suoi balli scatenati in strada che hanno conquistato migliaia di visualizzazioni su YouTube.

Addirittura una volta la star americana del rap P. Diddy condivise un suo video che in brevissimo tempo divenne virale in ogni angolo del pianeta.

“Ciao Anna. Ci mancheranno la tua allegria e la tua originalità che negli anni hanno fatto compagnia a noi torinesi. Continuerai a rompere gli schemi nei nostri ricordi” ha scritto su Facebook la sindaca Chiara Appendino.

