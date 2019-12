All’età di 53 anni è morto Davide Vannoni, padre di Stamina Foundation e ideatore del controverso metodo di cura con le cellule staminali. Ricoverato in ospedale perché malato da tempo, è stato al centro di diversi procedimenti giudiziari.

Vannoni non era laureato né in medicina né in biologia, ma in Scienze della Comunicazione.

IL METODO STAMINA E LA GEORGIA

Accusato di associazione a delinquere finalizzata alla truffa e alla somministrazione di farmaci imperfetti insieme con la biologa Erica Molino e a Rosalinda Labarbera, presidente dell’associazione Prostamina Life, lo scorso il gennaio il procedimento a carico di Vannoni fu trasferito da Torino a Roma, in quanto da lì partì il primo bonifico verso la Georgia.

Già, la Georgia. Il procuratore aggiunto Vincenzo Pacileo e il sostituto Alessandro Aghemo avevano indagato i tre dopo aver scoperto che Vannoni e la biologa continuavano a somministrare la cura – ritenuta falsa dalla comunità scientifica – a Tiblisi, in Georgia, nonostante nel 2015 entrambi avessero patteggiato rispettivamente 22 mesi e 19 mesi nel corso del primo processo Stamina. A sostenerli, raccogliendo i pagamenti dei malati, c’era l’associazione Pro Stamina Life presieduta da Labarbera.

Il padre del metodo Stamina, a Torino, aveva già patteggiato una condanna a un anno e dieci mesi, e nella precedente udienza preliminare aveva fatto sapere che non avrebbe risarcito i propri pazienti. Patteggiando la pena nel precedente processo, aveva accettato come condizione fondamentale di rinunciare a tutte le attività di Stamina. Invece si era fatto beffe di questo accordo e la discussa sperimentazione con le cellule staminali era ripresa tranquillamente in Georgia, dove era considerata legale (fino allo stop del governo).

IL LABORATORIO IN VIA GIOLITTI

Vannoni, anni fa, si era convinto della bontà delle ricerche sulle staminali avendo provato l’efficacia sulla sua pelle, a causa di una malattia che gli aveva provocato una semiparesi al volto. Dopo aver allestito un laboratorio in un sottoscala di via Giolitti, aveva coinvolto scienziati russi e cominciato a decantare le virtù delle sue infusioni attraverso il web e un passaparola che aveva portato da lui molti pazienti (mostrava anche il video di un ballerino miracolosamente guarito).

A un certo punto, la sua sperimentazione era stata ammessa anche all’interno degli Spedali Civili di Brescia. Il resto l’hanno fatto Le Iene, con puntate dedicate alla “cura sperimentale” che il ministero della Sanità bloccava, contribuendo a una falsa speranza per centinaia di famiglie (molte delle quali avevano pagato cifre salate). Persino il presidente della Repubblica si era mosso a favore di una bimba malata. Peccato che il metodo sia considerato inefficace.