E’ nato il terzo figlio di William e Kate

Un travaglio brevissimo, almeno se corrispondono al vero le notizie diffuse con il contagocce da Kensington Palace, e in parto naturale: così è nato il terzogenito di William (Duca di Cambridge) e di Kate Middleton. La mamma e il bimbo, che pesa 3,8 kg, stanno benissimo e aspettiamo soltanto le prime foto ufficiali per dimostrarlo.

L’annuncio, l’unico possibile in questi casi, è arrivato con un comunicato ufficiale che è stato anche subito postato sui social: «La regina, il duca di Edimburgo, il principe di Galles, la duchessa di Cornovaglia, il principe Harry e i membri di entrambe le famiglie sono stati informati e si rallegrano della notizia». Così sono salve la forma ma anche la sostanza, esattamente come era stato in precedenza per George che oggi ha 5 anni, e per Charlotte che ne ha 3. Il bimbo ha rispettato perfettamente i tempi, perché il lieto evento era atteso tra il 20 e il 30 aprile, ma ha fatto anche di meglio: è nato infatti nel giorno della festa di San Giorgio, patrono britannico, e anche su questo i bookmakers nelle scorse settimane avevano aperto le scommesse.

Il neo arrivato sarà quinto in linea di successione al trono, dopo la sorella Charlotte, grazie a una legge del 2013 che ha modificato i criteri adottati in precedenza, quando soltanto i maschi venivano considerati papabili e solo in loro assenza allora, come nel caso della regina Elisabetta II, si poteva virare sulle femmine. E per un curioso gioco del destino, appena nato sa già di essere davanti allo zio più famoso, il principe Harry prossimo alle nozze con Meghan Markle. Il nome? Scartati ormai definitivamente quelli femminili, in attesa dell’annuncio ufficiale da parte della Corte, i due più gettonati nelle scommesse rimangono quelli di Arthur e Albert, seguiti a stretto giro da James, Philip e Frederick ma bisogna tenere d’occhio anche Michael, nome del padre di Kate. Lei comunque si è fatta raggiungere in ospedale dalla sua personal stylist, Natasha Archer, per portarle il vestito già scelto da tempo per l’uscita e si appresta a ricominciare tutto ancora una volta.

Il parto di Kate però non sarà l’unico quest’anno nella famiglia visto che ad ottobre diventerà anche zia. Infatti Pippa Middleton è incinta e aspetta il primo figlio dal marito James Matthews, il finanziere inglese sposato in pompa magna un anno fa. In questo caso nessun annuncio ufficiale non trattandosi della famiglia reale, ma soltanto indiscrezioni in arrivo dagli amici della coppia che in questi giorni non voleva certo rubare la scena al nuovo nipotino.