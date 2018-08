E’ psicosi per i ponti: a Torino sono 224 quelli da monitorare

Annone, Ancona, Dorgali. È lunga la scia di crolli (e di morti) sulla rete stradale e autostradale italiana. Colpa di progetti sbagliati, scarsa manutenzione, di strutture che invecchiano mentre aumentano il traffico e il carico dei Tir. E il Piemonte non fa eccezione: tra i dieci precedenti della tragedia di Genova che si contano in Italia dal 2013, c’è il dramma per fortuna soltanto sfiorato di Fossano, dove il 18 aprile 2017 crolla un viadotto della tangenziale.

La struttura era stata realizzata negli anni Novanta e inaugurata nel 2000. Solo per un caso non ci sono state vittime: sopra, al momento del cedimento, non stava passando nessuno e l’auto dei carabinieri schiacciata da tonnellate di cemento, per fortuna era vuota. Dietro i disastri, quasi sempre, c’è la mancanza di investimenti e di risorse, che pure a Torino non sono sufficienti.

A novembre del 2016, gli uffici del Comune avevano fatto il punto sugli interventi necessari per la manutenzione e l’adeguamento alle nuove norme di sicurezza di ponti, viadotti e sottopassi della città. Un patrimonio di 224 “pezzi”. Per cui si calcolava un intervento complessivo da 23 milioni di euro in cinque anni. Sia chiaro: non c’è alcun rischio crollo. E non ci sono problemi di stabilità per ponti e viadotti in città. Nella delibera si esaminavano però tutte le situazioni e si indicavano le “urgenze”: in testa alla classifica c’era lo storico cavalcavia di corso Grosseto, che ora è stato quasi completamente abbattuto.

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI